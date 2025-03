Ucrânia apoia proposta dos EUA para cessar-fogo de 30 dias na guerra com a Rússia, diz comunicado

A Ucrânia apoia uma proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, e Washington aceitou retirar as restrições à ajuda militar e ao compartilhamento de dados de inteligência, informaram em um comunicado nesta terça-feira (11) as partes, após uma reunião na Arábia Saudita.

Após as conversações, realizadas em Jidá, às margens do mar Vermelho, ambas as partes também concordaram em selar "o mais rápido possível" um acordo para que os Estados Unidos possam explorar recursos minerais ucranianos, segundo o comunicado.