TikTok reforça controle parental sobre o tempo de menores na plataforma

A rede social TikTok, de propriedade do grupo chinês ByteDance, anunciou nesta terça-feira (11) que permitirá aos pais na União Europeia limitarem o tempo que os adolescentes passam no aplicativo.

O grupo ressalta que emprega mais de 500 moderadores de língua francesa e mais de 6.000 em outros idiomas europeus. "É mais do que todas as outras plataformas juntas", disse um porta-voz do TikTok em uma reunião com jornalistas em Paris.

Ele também indicou que, entre julho e setembro de 2024, a moderação na plataforma permitiu a eliminação de mais de 24 milhões de contas em todo o mundo suspeitas de serem gerenciadas por menores de 13 anos, idade mínima para usar o aplicativo.

Além disso, mais de 95% do conteúdo removido pela moderação é excluído em 24 horas, e quase 90% dos vídeos são excluídos antes de qualquer visualização, observou o TikTok.