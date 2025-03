'Simeone é um grande treinador e temos ideias de futebol muito parecidas', diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou nesta terça-feira (11) o argentino Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, antes de as duas equipes se enfrentarem pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no estádio Metropolitano.

"Considero Simeone um grande treinador do futebol. Temos uma ideia de futebol muito parecida", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do confronto decisivo entre 'madridistas' e 'colchoneros' na Champions. No jogo de ida, no Santiago Bernabéu, o time merengue venceu por 2 a 1.