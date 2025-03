Província canadense de Ontário suspende sobretaxa de 25% sobre energia exportada aos EUA

A província canadense de Ontário suspenderá uma sobretaxa de 25% à eletricidade que exporta para três estados dos Estados Unidos, após um diálogo "produtivo" com o secretário de Comércio Howard Lutnick, anunciou nesta terça-feira (11) o primeiro-ministro provincial, Doug Ford.

Lutnick aceitou "reunir-se oficialmente" com Ford em Washington em 13 de março e com o representante americano de Comércio Exterior, Jamieson Greer, antes do prazo para que entrem em vigor as tarifas recíprocas entre os dois países, em 2 de abril, indicou Ford.