Polônia quer formar militarmente até 100.000 voluntários por ano

Sentindo a ameaça de seu vizinho russo, a Polônia lançou um importante programa de modernização do seu exército nos últimos anos.

Polônia quer oferecer treinamento militar a 100.000 voluntários por ano, declarou o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, nesta terça-feira (11), ao apresentar um ambicioso plano para aumentar as reservas militares do país.

Os membros do governo também seguirão a formação militar, complementou.

Na terça-feira, o primeiro-ministro especificou que "em 2027 a Polônia será capaz de formar 100.000 voluntários por ano. Estou convencido de que não faltarão candidatos e, para nós, se trata de assegurar que todas as pessoas interessadas possam receber essa formação".

Por exemplo, serão oferecidos cursos de condução profissional aos voluntários, inclusive para veículos pesados.

Atualmente, cerca de 35.000 pessoas, por ano, seguem uma formação militar básica similar.

Polônia está muito à frente dos seus aliados da Otan em relação aos termos do orçamento de defesa, com a intenção de dedicar 4,7% do seu PIB este ano.