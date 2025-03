UCRÂNIA RÚSSIA: Ucrânia e EUA iniciam conversações sobre cessar-fogo parcial com a Rússia

Ucrânia e Estados Unidos iniciaram, nesta terça-feira (11), conversações na Arábia Saudita para buscar um cessar-fogo parcial com a Rússia, poucas horas após o maior ataque de drones ucranianos contra o território russo desde o início do conflito.

Ucrânia e EUA iniciam conversações sobre cessar-fogo parcial com a Rússia

Quatro anos após a morte de Diego Maradona, começa nesta terça-feira (11), na Argentina, o julgamento de sete profissionais de saúde para determinar suas responsabilidades na morte da lenda do futebol.

=== FILIPINAS JUSTIÇA ===

MANILA:

Ex-presidente filipino Duterte detido por crimes contra a humanidade

O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte foi preso nesta terça-feira (11) ao chegar ao aeroporto internacional de Manila. A polícia agiu com base em um mandado do Tribunal Penal Internacional (TPI) vinculada à guerra mortal contra o narcotráfico.

(Filipinas justiça narcotráfico

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

--- AMÉRICAS

HAVANA:

Cuba anuncia libertação de 553 presos mas vários manifestantes continuam detidos

Cuba anunciou na segunda-feira (11) que cumpriu a libertação antecipada dos 553 prisioneiros que o governo havia prometido soltar após a decisão ex-presidente americano Joe Biden de retirar a ilha da lista dos patrocinadores do terrorismo, mas ainda há manifestantes detidos.

(Cuba manifestação

-- EUROPA

VATICANO:

Papa Francisco, fora de perigo, prossegue com sua recuperação

O papa Francisco está de "bom humor" nesta terça-feira (11), horas depois de um boletim médico informar que sua vida não está mais em perigo e mencionar sua futura alta do Hospital Gemelli de Roma, após 26 dias de internação por problemas respiratórios.

(Vaticano religião papa saúde

FOTOS, VIDEO

GRIMSBY:

Incêndio continua após colisão de petroleiro com cargueiro no Mar do Norte

O incêndio provocado pela colisão entre um cargueiro e um petroleiro no Mar do Norte na segunda-feira no litoral da Inglaterra continuava na manhã desta terça-feira (11), enquanto o incidente gerava temores de um grande desastre ecológico.

(GB EUA meio ambiente petróleo emergência Suécia acidente

FOTOS, VIDEO

NUUK:

Cobiçada por Trump, Groenlândia comparece às urnas com a independência no horizonte

Objeto de desejo do presidente americano Donald Trump, a Groenlândia celebra eleições legislativas locais nesta terça-feira (11), uma votação que pode definir um calendário para a independência desejada pela maioria da população do território dinamarquês.

(Groenlândia eleições Dinamarca EUA diplomacia governo política economia

FOTOS, VIDEO

BRUXELAS:

UE abre caminho para centros de retorno para migrantes não aceitos

A União Europeia deve abrir caminho para que os Estados-membros criem centros de retorno para migrantes que não forem aceitos, após a pressão de vários governos para facilitar e acelerar as deportações.

(UE política direito migração

-- ÁSIA

NOVA DELHI:

Dalai Lama apresenta plano para o futuro de Tibete em seu novo livro

O Dalai Lama lançou nesta terça-feira (11) um novo livro que descreveu como um plano para o futuro do Tibete e seus compatriotas em suas relações com a China após sua morte.

(China religião política Índia

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

Nissan nomeia mexicano Ivan Espinosa como novo CEO

A montadora japonesa Nissan anunciou, nesta terça-feira (11), a nomeação do mexicano Ivan Espinosa como CEO, substituindo Makoto Uchida, que deixa o cargo após o fracasso das negociações de fusão com a rival Honda.

(Japão empresas CEO automóvel Honda Nissan

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

Há cinco anos, a OMS classificou a covid-19 como 'pandemia', provocando uma mobilização mundial

"Consideramos que a covid-19 pode ser classificada como uma pandemia". Há cinco anos, em 11 de março, o diretor da Organização Mundial da Saúde fez uma declaração que conscientizou o mundo inteiro sobre a gravidade da situação.

(OMS pandemia vírus epidemia saúde

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das oitavas de final da Europa

