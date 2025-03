Papa Francisco teve uma noite 'tranquila', anuncia Vaticano

No boletim de segunda-feira à noite, os médicos decidiram que o prognóstico deixa de ser reservado, embora o pontífice deva permanecer mais alguns dias no Hospital Gemelli, onde foi internado em 14 de fevereiro por uma bronquite que evoluiu para pneumonia.

O papa Francisco, que segundo os médicos apresenta melhora, "passou uma noite tranquila", anunciou nesta terça-feira (11) o Vaticano, no 26º dia de sua hospitalização em Roma para tratar uma pneumonia dupla.

"As melhoras registradas nos dias anteriores se consolidaram ainda mais, como confirmam as análises de sangue, a objetividade clínica e a boa resposta à terapia farmacológica", afirmou o boletim médico de segunda-feira.

O estado clínico do jesuíta de 88 anos "segue estável", mas "dada a complexidade do quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado no momento da internação, será necessário continuar a terapia médica farmacológica em ambiente hospitalar por mais alguns dias", acrescentou a nota.

"Trata-se de sinais positivos na evolução da doença, que devem, no entanto, ser recebidos com prudência e cautela, pois a pneumonia ainda não terminou", afirmou uma fonte do Vaticano.

Internado no Hospital Gemelli, em Roma, o sumo pontífice sofreu várias crises respiratórias, a última há sete dias.