ONU pede fim do 'sofrimento' da população no oeste da Síria

A ONU pediu, nesta terça-feira (11), o fim do "sofrimento" da população no oeste da Síria, onde mais de 1.000 civis, a maioria da comunidade alauíta, morreram nos últimos dias, de acordo com uma ONG.

"As pessoas nas áreas costeiras da Síria continuam sofrendo e isso precisa acabar", disse Thameen Al Kheetan, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, durante o briefing regular da ONU em Genebra.