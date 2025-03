Milei pede autorização do Congresso para concluir acordo com o FMI

O presidente da Argentina, Javier Milei, pediu na madrugada desta terça-feira (11), por meio de um decreto, a autorização do Congresso para avançar no acordo que espera assinar com o Fundo Monetário Internacional (FMI), cujos detalhes não foram revelados e para o qual necessita do apoio de uma das duas câmaras.

O acordo prevê "o reembolso do capital do empréstimo num prazo de até dez anos, com um período de carência de quatro anos e seis meses", afirma o decreto assinado por Milei e publicado no Diário Oficial.