Julgamento pela morte de Diego Maradona começa na Argentina

Quatro anos após a morte de Diego Maradona, começa nesta terça-feira (11), na Argentina, o julgamento de sete profissionais de saúde para determinar suas responsabilidades na morte da lenda do futebol.

Sete membros da equipe médica de Maradona são acusados de "homicídio simples com dolo eventual", ou seja, sem premeditação, mas no qual o autor sabe que pode causar a morte de alguém e continua agindo mesmo assim. Os réus correm o risco de pegar entre oito e 25 anos de prisão.

Segundo a autópsia, o herói da Copa do Mundo de 1986 com a Albiceleste morreu de "edema pulmonar agudo secundário e insuficiência cardíaca crônica agravada".

O carismático jogador morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, devido a uma crise cardiorrespiratória enquanto estava internado em sua residência particular em Tigre, ao norte de Buenos Aires, após passar por uma cirurgia na cabeça para retirada de um hematoma.

Cerca de 120 testemunhas devem prestar depoimento durante o julgamento, incluindo familiares, especialistas e médicos de Maradona ao longo dos anos, disseram as partes à AFP.

Sua morte chocou o mundo esportivo e foi lamentada por milhões de argentinos. O país teve três dias de luto nacional e um velório emocionante e massivo foi organizado no palácio presidencial.

A enfermeira Dahiana Gisela Madrid, oitava ré, será julgada separadamente ao final deste processo, em um julgamento com júri a pedido de sua defesa.

Os cinco filhos e as irmãs de Maradona são demandantes no caso.

Estarão presentes no tribunal o neurocirurgião Leopoldo Luciano Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Ángel Díaz, a médica coordenadora Nancy Forlini, o coordenador de enfermeiros Mariano Perroni, o médico clínico Pedro Pablo Di Spagna e o enfermeiro Ricardo Omar Almirón.

Os promotores consideraram em sua acusação que o ídolo do argentino Boca Juniors e do italiano Napoli estava "em uma situação de desamparo" e "abandonado à própria sorte", sem a devida atenção dada à gravidade da situação: "Há uma série de condutas criminalmente relevantes que levaram Maradona à sua triste morte", afirmaram.

Um relatório médico de meados de 2021 sugeriu que o tratamento de Maradona foi "inadequado, abaixo do padrão e imprudente".

Em seu pedido de elevação do caso a julgamento oral, o juiz do caso, Orlando Díaz, questionou "a conduta que cada um dos acusados teria demonstrado, não cumprindo com o mandato de atuação que a boa prática médica colocou em suas cabeças".