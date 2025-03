Israel mata membro do Hezbollah em bombardeio no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou que matou, nesta terça-feira (11), o responsável pelos "sistemas aéreos" do movimento libanês Hezbollah em um "ataque localizado" na região de Nabatiye, no sul do Líbano.

"Hasan Abas Ezedin era o chefe dos sistemas aéreos da unidade regional 'Badr'" do Hezbollah e "dirigia os trabalhos de reconstrução da unidade, consideravelmente enfraquecida" após mais de um ano de enfrentamentos com as forças israelenses.