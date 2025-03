Israel libertará cinco libaneses sob trégua com Hezbollah

Israel libertará cinco detidos libaneses sob um acordo de trégua com o movimento libanês Hezbollah, em vigor desde 27 de novembro, anunciou o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, nesta terça-feira (11).

Na reunião, "foi decidido criar três grupos de trabalho conjuntos com o objetivo de estabilizar a região, [que] se concentrarão em três questões: os cinco postos de controle israelenses no sul do Líbano, as negociações sobre a Linha Azul e as áreas ainda disputadas e a questão dos libaneses detidos por Israel", explicou o gabinete de Netanyahu.

Um dia após o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023, seu aliado Hezbollah abriu uma segunda frente, disparando foguetes do sul do Líbano para o norte do país.

Uma trégua foi acordada em 27 de novembro, encerrando mais de um ano de hostilidades, incluindo dois meses de guerra aberta.