Incêndio continua após colisão de petroleiro com cargueiro no Mar do Norte

O incêndio provocado pela colisão ente um cargueiro e um petroleiro no Mar do Norte na segunda-feira em frente ao litoral da Inglaterra continuava na manhã desta terça-feira (11), enquanto o incidente gerava temores de um grande desastre ecológico. "O incêndio durou toda a noite e ainda continua na manhã desta terça", declarou à AFP Martyn Boyers, diretor do porto de Grimsby, não muito distante do local do incidente no qual um dos tripulantes do cargueiro desapareceu.

O cargueiro, com bandeira portuguesa, transportava uma quantidade indeterminada de álcool e quinze contêineres de cianeto de sódio, um gás inflamável e altamente tóxico, segundo o site especializado Lloyd's List Intelligence, especializado em transporte marítimo. A colisão provocou um grande incêndio. Um dos tanques do "Stena Immaculate", que continha querosene, se rompeu, o que provocou um vazamento e gerou temores de importantes danos ambientais. A busca por um membro da tripulação do cargueiro desaparecido do navio de carga foi suspensa durante a noite e ainda não foi confirmada se será retomada.

O desaparecido era um dos quatorze membros da tripulação do cargueiro. Um total de 36 membros das duas tripulações foram levados ao litoral em bom estado de saúde. - "Incêndios do inferno" -

A colisão foi a principal notícia em todos os jornais britânicos nesta terça-feira. "Catástrofe", intitulava o The Mirror, enquanto o The Sun falava de "Incêndios do inferno". O Daily Mail se perguntava "Como pode um barco que transportava cianeto de sódio colidir contra um petroleiro cheio de querosene para o Exército americano em plena luz do dia?". O Daily Telegraph citava uma fonte governamental que disse que não há evidência neste momento de que o incidente fosse de natureza criminosa, embora não pudesse descartar tal possibilidade.

Um porta-voz de Downing Street disse que a situação ambiental era "extremamente preocupante" e a guarda-costeira iniciou "uma avaliação" para decidir "as medidas contra a contaminação provavelmente necessárias". Tom Webb, professor de ecologia marinha na Universidade de Sheffield, disse que a área onde ocorreu a colisão é conhecida por sua rica vida silvestre. "A contaminação química resultante de incidentes desse tipo pode ter um impacto direto nas aves e também pode ter efeitos a longo prazo na cadeia alimentar marinha", explicou.