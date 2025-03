Greve paralisa 13 aeroportos na Alemanha

Protesto teve adesão do setor público e pessoal de terra e segurança dos principais terminais aéreos do país, incluindo Frankfurt, Munique e Berlim. Sindicatos pressionam por melhores salários.Uma greve causou nesta segunda-feira (10/03) o cancelamento da maioria dos voos dos principais de terminais de transporte aéreo do país, incluindo Frankfurt, Munique e Berlim. A paralisação de 24 horas, que começou à meia-noite, envolveu funcionários do setor público de 13 aeroportos alemães, assim como empregados dos serviços de terra e de segurança. No aeroporto de Frankfurt, 1.054 das 1.116 decolagens e aterrissagens programadas para o dia foram canceladas, de acordo com a agência de notícias alemã DPA, citando informações de gerenciamento de tráfego do aeroporto. Todas as partidas e chegadas regulares do aeroporto de Berlim foram canceladas, enquanto o de Hamburgo informou que não haveria possibilidade de decolagens. Neste, entretanto, a greve já ocorre desde o domingo. O aeroporto de Colônia/Bonn disse que não havia serviço regular de passageiros, e o de Munique aconselhou os viajantes a esperar uma "programação de voos bastante reduzida". A paralisação convocada pelo sindicato dos trabalhadores de serviços Verdi também afetou os aeroportos de Bremen, Hannover, Düsseldorf, Dortmund, Leipzig/Halle e Stuttgart. Nos terminais menores, de Weeze e Karlsruhe/Baden-Baden, apenas os funcionários de segurança foram convocados à greve. Pressão O protesto ocorre enquanto o sindicato Verdi tenta aumentar a pressão sobre o governo federal e os municípios, antes do início da próxima rodada de negociações em torno de um acordo salarial coletivo para cerca de 2,5 milhões de trabalhadores do setor público. O Verdi exige um aumento salarial de 8% – no valor mínimo de 350 euros (R$ 2.190) a mais por mês – além de bônus mais altos e três dias adicionais de folga. Os empregadores rejeitam as demandas do sindicato, que consideram insustentáveis, com ambos os lados prestes a se reunirem para a terceira rodada de negociações entre 14 e 16 de março. Já as negociações para os funcionários da área de segurança devem ser retomadas só em 26 de março. Uma grande parcela dos funcionários das operadoras de aeroportos é coberta por acordos salariais coletivos para trabalhadores do setor público, o que significa que eles podem aderir à greve. O Verdi também convocou os funcionários de solo para a paralisação, enquanto negocia um acordo coletivo separado para a categoria. Impasse nas negociações No mês passado, paralisações relacionadas à disputa salarial em andamento levaram ao cancelamento de voos nos aeroportos alemães de Colônia, Dusseldorf, Hamburgo e Munique Os trabalhadores do setor público no Aeroporto de Frankfurt entraram em greve pela última vez em março de 2023. O Verdi criticou os empregadores por não apresentarem uma nova oferta durante uma segunda rodada de negociações em fevereiro. "Fomos forçados a realizar esta greve porque os empregadores até agora não apresentaram nenhuma oferta nas atuais negociações coletivas para funcionários do serviço público e não demonstraram nenhuma disposição para atender às nossas demandas", disse a vice-presidente do Verdi, Christine Behle. Ela destacou que a greve foi anunciada com antecedência para permitir que os passageiros fizessem planos de viagem alternativos. A companhia aérea alemã Lufthansa – cujo principal centro de operações é baseado em Frankfurt – e Associação de Aeroportos Alemães (ADV), que representa as empresas, criticaram as greves. Somente em Frankfurt e Munique, cerca de dois mil voos estavam programados para esta segunda-feira, afirmou um porta-voz da ADV. As paralisações devem afetar mais de 3,4 mil voos e 510 mil passageiros, segundo avaliação da ADV. rc/md/ra (DPA, AP, AFP)