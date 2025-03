Governo da Nicarágua coloca ex-comandante sandinista em prisão domiciliar (oposição)

O governo da Nicarágua colocou o ex-comandante sandinista Henry Ruiz, 81, em prisão domiciliar em Manágua, afirmaram nesta terça-feira opositores e veículos de comunicação nicaraguenses editados no exílio.

Portais publicaram que autoridades impuseram no último sábado a prisão domiciliar a Ruiz, ministro do Planejamento de Daniel Ortega nos anos 1980. Este último, que governou após a vitória da revolução sandinista em 1979, permanece no poder desde 2007, após três reeleições, a última delas em 2021, em votações que aconteceram com a oposição presa ou no exílio, incluindo antigos aliados.