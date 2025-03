Ex-presidente filipino Duterte detido por crimes contra a humanidade

O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte foi preso nesta terça-feira (11) ao chegar ao aeroporto internacional de Manila. A polícia agiu com base em um mandado do Tribunal Penal Internacional (TPI) vinculada à guerra mortal contra o narcotráfico, informou o palácio presidencial do arquipélago asiático.

"Durante a manhã, a Interpol Manila recebeu a cópia oficial do mandado de prisão do TPI", afirma um comunicado presidencial. "No momento, (Rodrigo Duterte) está sob custódia das autoridades", acrescenta a nota.