Equador forma 'aliança' com fundador de empresa envolvida em massacre no Iraque

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou nesta terça-feira uma "aliança estratégica" para enfrentar o narcotráfico com o apoio do fundador da empresa de segurança privada Blackwater, envolvida no massacre de 17 civis em Bagdá em 2007.

O Equador se tornou nos últimos anos um ponto estratégico para o embarque de drogas com destino aos Estados Unidos e à Europa. O crescimento do narcotráfico foi acompanhado de um aumento da violência, com a taxa de homicídios saltando de 6 a cada 100.000 habitantes em 2018 para 38 em 2024, após o recorde histórico de 47 em 2023.