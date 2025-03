Departamento de Educação dos EUA vai demitir quase metade dos funcionários

O Departamento de Educação dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (11) que vai demitir quase metade da sua equipe, em meio a um corte em massa do número de funcionários federais.

Os trabalhadores afetados serão colocados em licença administrativa a partir do próximo dia 21. As demissões "refletem o compromisso do Departamento de Educação com a eficiência, a prestação de contas e a garantia de que os recursos serão destinados" aos estudantes, pais e professores, disse a secretária Linda McMahon.