Suprema Corte dos EUA revisará proibição de 'terapias de conversão' para menores LGBTQ+

A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (10), que está estudando uma lei que proíbe a "terapia de conversão" para menores, que tem como objetivo mudar a orientação sexual ou a identidade de gênero de uma pessoa e impor a heterossexualidade e a cisgeneridade.

O tribunal examinará a constitucionalidade de uma lei aprovada pelo estado progressista do Colorado que proibiu a "terapia de conversão" para menores em 2019, com o argumento de que as práticas são prejudiciais e ineficazes.