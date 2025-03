Seguem buscas por sobreviventes após temporal com 16 mortos na Argentina

"As águas baixaram em todos os lugares" nos limites da cidade, embora localidades vizinhas ainda estejam alagadas, disse nesta segunda-feira à rádio AM750 o ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso.

Em meio à falta de energia e às antenas telefônicas danificadas, as autoridades estão confiantes de que, das centenas de desaparecidos, grande parte seja "resultado de pessoas que se desencontraram".

Alonso disse que são as únicas pessoas "registradas como desaparecidas ao Ministério Público".

Entre os procurados estão duas irmãs, de 1 e 5 anos, levadas pela correnteza junto com a mãe, sobrevivente da tragédia. O corpo de um homem que tentou resgatá-las foi encontrado na tarde de domingo.

Organizações civis, incluindo clubes de futebol, lançaram campanhas de doações para as vítimas e o governo declarou três dias de luto nacional pela tragédia.

A Argentina recebeu as condolências do papa Francisco, hospitalizado com pneumonia, que expressou sua "proximidade" ao sofrimento das vítimas de Bahía Blanca.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também enviou suas "mais profundas condolências".