Presidente da COP30 acredita que conferências climáticas são muito abstratas

O presidente brasileiro da próxima conferência climática da ONU (COP30), André Corrêa do Lago, reconhece que essas declarações são muito abstratas, de acordo com uma carta aos quase 200 Estados participantes, divulgada nesta segunda-feira (10).

As COPs são reuniões anuais, geralmente realizadas no final do ano, onde a comunidade internacional debate por duas semanas as medidas para combater a mudança climática em todo o mundo.