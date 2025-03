Neymar é alvo de críticas após curtir Carnaval e desfalcar o Santos

O atacante Neymar se tornou o centro mais uma polêmica ao desfalcar o Santos na eliminação diante do Corinthians (2 a 1) na semifinal do Campeonato Paulista, no domingo, dias depois de curtir o Carnaval no Rio de Janeiro.

O astro de 33 anos ficou no banco de reservas na Neo Química Arena por conta de um desconforto na coxa esquerda, como o próprio explicou em uma mensagem no Instagram.