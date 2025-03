Na falta de barcos, pescadores de Gaza usam portas de geladeiras como pranchas de remo

Assim como no restante do território palestino, sitiado e devastado por 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas, o porto foi amplamente danificado pelos bombardeios, privando os pescadores de seu sustento.

Quando o Exército israelense destruiu seu barco, Khaled Habib teve uma ideia: usar a porta de uma geladeira velha como prancha de remo e pescar no porto da Cidade de Gaza.

Segundo a ONU, o volume médio da pesca diária em Gaza caiu desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023. Atualmente, se pesca 7,3% do que se pescava em 2022.

Para continuar alimentando sua família, Khaled Habib teve "uma nova ideia". Ele pegou a porta de uma geladeira velha, encheu-a com cortiça para que flutuasse, cobriu-a com madeira para poder ficar de pé e impermeabilizou-a com uma folha de plástico.

- Aprender a nadar -

Ele também fez um remo duplo pregando algumas pás em um pedaço de madeira e fez uma cesta de peixes com arame. Como isca, ele usou massa de pão.