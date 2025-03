Musk afirma que X é alvo de um 'enorme ataque cibernético'

"Houve (e ainda há) um enorme ataque cibernético no X", publicou Musk. "Somos atacados todos os dias, mas isso foi organizado com muitos recursos. Um grande grupo coordenado ou um país está envolvido. Estamos rastreando", acrescentou.

O bilionário fez essa afirmação replicando uma publicação de outro usuário (DogeDesigner) que sugere que a queda de X nesta segunda pode estar relacionada com os protestos recentes contra o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos (Doge, dirigido por Musk) e atos de vandalismo contra lojas do fabricante de carros elétricos Tesla, também de sua propriedade.

No ano passado, Musk culpou, sem evidências, um ataque cibernético pela queda do X quando uma entrevista com Donald Trump estava prestes a ser transmitida.

Milhares de usuários relataram problemas para acessar a plataforma em seus celulares ou pela web nesta segunda-feira.

O pico da falha, segundo o site de referência Downdetector.com, ocorreu às 11h (horário de Brasília), quando cerca de 40 mil usuários relataram uma interrupção do serviço.