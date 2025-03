Mercado de arte sofre com a instabilidade mundial

Foi o volume de vendas mais baixo desde 2009, informou a empresa especializada em análise de mercados artísticos. A redução atingiu todas as grandes capitais: Nova York 29%, Londres 28%, Hong Kong e Paris 21%.

No entanto, "o número de transações bateu recordes, chegando a mais de 800.000 (+5%), o que compensa essa queda e garante liquidez ao mercado de arte", disse Thierry Ehrmann, CEO da Artprice.

"As transações das Belas Artes (pintura, escultura, desenho, fotografia, gravura, vídeo, instalações, tapeçaria e NFT) diminuíram à medida que os preços aumentaram.

"Os grandes colecionadores estão cautelosos, mesmo no caso de grandes figuras como Mark Rothko, Jasper Johns, Ellsworth Kelly ou Jean-Michel Basquiat".

Por outro lado, a atividade em torno de obras acessíveis vive uma efervescência sem precedentes, com mais da metade encontrando um comprador por menos de 600 dólares", acrescentou Ehrmann.

A inteligência artificial (IA) também fez uma "entrada histórica" no mercado de arte com uma pintura feita pela Ai-Da, um robô humanoide autônomo. O retrato do matemático inglês Alan Turing foi vendido por 1 milhão de dólares (5,7 milhões de reais), quase dez vezes o menor valor estimado.

Em relação aos países, destaca-se que a queda das vendas na China, com 1,8 bilhão de dólares (10,38 bilhões de reais (-63%).