Florian Wirtz tem lesão confirmada e vira desfalque para o Leverkusen

O Bayer Leverkusen confirmou nesta segunda-feira (10) que o meia-atacante Florian Wirtz vai desfalcar a equipe "por várias semanas" devido a uma lesão no ligamento do tornozelo direito, o que o deixa de fora do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

O jogador de 21 anos se lesionou no sábado, na derrota do Leverkusen por 2 a 0 diante do Werder Bremen, pelo Campeonato Alemão, cinco minutos depois de ter entrado em campo.