Com gol de Bruno Guimarães, Newcastle vence West Ham e encosta no G4 do Inglês

O gol da partida saiu no segundo tempo dos pés do volante brasileiro Bruno Guimarães (63'), convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos da Seleção contra Colômbia (20 de março) e Argentina (25 de março) pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Antes de a bola rolar, houve um momento de emoção com a primeira visita do atacante Michail Antonio ao estádio do West Ham desde o grave acidente de carro que sofreu em dezembro.

O jogador de 34 anos, que ainda está se recuperando de uma fratura na perna, apareceu na beira do campo sob os aplausos do público.

Com a vitória, o Newcastle sobe para a sexta posição na tabela com os mesmos 47 pontos do Manchester City (5º) e encosta no Chelsea (4º com 49 pontos), que fecha a zona da Champions.

Por sua vez, o West Ham fica afundado na decepcionante 16ª colocação com 33 pontos, mas com boa vantagem em relação ao time que abre a zona de rebaixamento, o Ipswich (18º com 17 pontos).