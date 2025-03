Chefe da ONU critica que igualdade de direitos das mulheres seja sacrificada

"O veneno do patriarcado está de volta e com mais força. Está desacelerando brutalmente a ação, destruindo o progresso e adotando formas novas e perigosas", acrescentou.

"Em todo o mundo, os defensores da misoginia estão ganhando força, confiança e influência", lamentou o chefe da organização.

Embora ele não tenha nomeado esses governantes, o discurso acontece em um momento em que o presidente americano, o republicano Donald Trump, lançou uma ofensiva contra as políticas denominadas "DEI" (Diversidade, Igualdade e Inclusão), que incluem o tema das desigualdades das mulheres.

"Observem a bile que está sendo derramada na internet sobre as mulheres. Observem as tentativas de destruir os direitos humanos e as liberdade fundamentais das mulheres. Observem os líderes que estão felizes em fazer da igualdade um cordeiro de sacrifício", destacou Guterres.