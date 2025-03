Zelensky pede desculpas ironicamente por não usar 'terno', uma referência à sua visita à Casa Branca

"Sinto muito, não estou usando terno", disse o líder ucraniano durante a cerimônia de premiação do prêmio cultural Taras Shevchenko, em Kiev.

Seus comentários provocaram risos e aplausos na sala, de acordo com um vídeo divulgado pela Presidência ucraniana neste domingo.

Zelensky usa uniformes militares desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022 e diz que usará um terno "quando esta guerra acabar".

O estilo de vestimenta do líder ucraniano foi assunto de grande parte da discussão na Casa Branca com o presidente dos EUA, Donald Trump, no final de fevereiro.

O encontro no Salão Oval deu origem a uma discussão verbal entre Trump, seu vice-presidente JD Vance e Zelensky.