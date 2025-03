Israel realizou, neste domingo (9), um ataque aéreo contra um grupo de combatentes no norte da Faixa de Gaza, em meio a esforços para estender a trégua em vigor no território palestino.

No recente confronto entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky, uma frase passou despercebida, mas disse muito sobre a proximidade que o líder americano acredita ter com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

(diplomacia Rússia EUA política Ucrânia conflito, 735 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

--- AMÉRICAS

OTTAWA:

Canadá elege primeiro-ministro em meio à guerra comercial com Trump

O Partido Liberal do Canadá deve eleger, neste domingo (9), um ex-banqueiro e novato político para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro, que terá que lidar com a guerra comercial desencadeada por Donald Trump.

(EUA Canadá eleições diplomacia governo política comercio taxas, 513 palavras, já transmitida)

CIDADE DO PANAMÁ:

Sem dinheiro, migrantes deportados pelos EUA ao Panamá buscam novo destino

"Não temos dinheiro": 65 migrantes deportados dos Estados Unidos em fevereiro, a maioria asiáticos, estão procurando desesperadamente na capital do Panamá por um país que os receba em três meses.

(política EUA Panamá migração, 600 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

CIDADE DO VATICANO:

Papa Francisco agradece aos médicos após boletim de saúde promissor

O papa Francisco, hospitalizado há 24 dias, agradeceu neste domingo (9) aos médicos que o trataram, depois que o último boletim médico informou que o jesuíta argentino, de 88 anos, responde bem ao tratamento para a pneumonia bilateral.

(religião Vaticano papa saúde, 745 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

LATAKIA:

Presidente sírio pede unidade após confrontos que deixaram mais de mil mortos

O presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, pediu neste domingo (9) "unidade nacional" após três dias de confrontos sem precedentes desde a queda de Bashar al-Assad, que deixaram mais de mil mortos, a maioria civis alauítas.

(conflito Síria, 614 palavras, já transmitida)

BEIRUTE:

'Vimos as ruas cheias de cadáveres', conta mulher alauíta na Síria

Rihab Kamel, uma mulher alauíta do oeste da Síria, ficou escondida por dois dias no banheiro de sua casa com sua família, enquanto homens armados leais às novas autoridades buscavam membros desta minoria associada ao presidente deposto Bashar al Assad.

(conflito Síria minoria, 670 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Guerra comercial entre China e EUA aumenta com aplicação de novas tarifas por Pequim

As tensões comerciais entre as duas principais economias do mundo se intensificarão na segunda-feira (10), quando Pequim começar a implementar tarifas sobre uma série de produtos agrícolas dos Estados Unidos em retaliação ao último aumento de taxas sobre as importações chinesas.

(EUA tarifas China comércio economia agricultura taxas, 554 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]