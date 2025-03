Exército israelense anuncia ataque contra combatentes em Gaza

O exército israelense anunciou, neste domingo (9), um ataque contra combatentes que estavam enterrando um dispositivo explosivo no norte da Faixa de Gaza, onde uma trégua está em vigor desde 19 de janeiro entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

"Vários terroristas foram vistos perto de tropas do exército enquanto tentavam esconder um dispositivo explosivo no chão no norte de Gaza", disse o exército em um comunicado, observando que sua força aérea havia realizado um ataque contra os suspeitos.