Em duelo entre equipes com treinadores suspensos, Lyon vence Nice no Francês

Com os técnicos das duas equipes suspensos e acompanhando a partida nas tribunas do Allianz Riviera, o Lyon completou uma grande semana ao vencer o Nice por 2 a 0 neste domingo (9), pela 25ª rodada do Campeonato Francês, com duas assistências de Thiago Almada.

Os gols do jogo saíram no segundo tempo pelos pés de Ryan Cherki (78') e Ernest Nuamah (83'), autor de um chute impressionante.