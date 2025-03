Coreia do Norte alerta para guerra 'acidental' por exercícios militares dos EUA e Coreia do Sul

A Coreia do Norte condenou nesta segunda-feira (10, noite de domingo no Brasil) os exercícios militares conjuntos de Washington e Seul como um "ato de provocação", e alertou sobre o perigo de desencadear uma guerra com "apenas um tiro acidental".

"Isto é um ato perigoso de provocação na situação aguda da península coreana, que pode desencadear um conflito físico entre as duas partes com apenas um tiro acidental", declarou o Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, citado por meios estatais.