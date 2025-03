UE/Kallas defende 'intensificar apoio militar' à Ucrânia após novos bombardeios russos

Em seu perfil no X, Kallas declarou que "mais uma vez, Vladimir Putin mostra que não tem interesse pela paz". Ela destacou a importância de fortalecer a ajuda militar aos ucranianos, pois "caso contrário, ainda mais civis ucranianos pagarão o preço mais alto".

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou hoje que é essencial "intensificar nosso apoio militar" à Ucrânia, após o presidente do país, Volodymyr Zelensky, denunciar os novos bombardeios russos que ocorreram na noite de ontem, no horário local.

A posição de Kallas está em sintonia com o discurso recente dos líderes da UE, que buscam aumentar os investimentos em defesa e reduzir a dependência dos Estados Unidos no setor na Europa. Na quinta-feira, os líderes da União Europeia aprovaram um plano de 800 bilhões de euros para investimentos em defesa, além de uma medida para flexibilizar as restrições orçamentárias e facilitar o rearmamento do continente.

Ontem, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, declarou que o país deve investir no desenvolvimento de armas nucleares e expandir seu exército regular para fortalecer suas capacidades defensivas. Nesta semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, também defendeu a necessidade de aumentar os gastos com defesa na Europa, argumentando que a segurança do continente está diretamente ameaçada pela guerra na Ucrânia.

*Com informações do Financial Times