A Rússia afirmou, neste sábado (8), que tomou do exército ucraniano o controle de três localidades na região fronteiriça russa de Kursk, para onde as tropas de Kiev têm recuado nas últimas semanas.

"Temos que reconstruir uma cidade", disse um alto funcionário da província argentina de Buenos Aires neste sábado (8), após a tempestade que deixou pelo menos 10 mortos e mais de 1.000 evacuados na cidade de Bahía Blanca, ao sul da capital.

BUENOS AIRES:

Argentinos marcham com tochas pelo papa porque 'amor com amor se paga'

Carregando velas, tochas e o slogan "amor com amor se paga", centenas de argentinos marcharam na sexta-feira (7) à noite até a Catedral de Buenos Aires, onde o papa Francisco era arcebispo, para rezar pela saúde de seu líder espiritual e agradecê-lo por sua defesa histórica dos mais vulneráveis.

-- EUROPA

CIDADE DO VATICANO:

Ausência do papa Francisco no Angelus é 'bastante provável'

O papa Francisco, hospitalizado desde 14 de fevereiro com pneumonia bilateral, continua seu tratamento neste sábado (8), mas é "bastante provável" que ele perca novamente o Angelus no domingo, quando milhares de peregrinos são esperados em Roma.

-- ORIENTE MÉDIO

JIDÁ:

Países islâmicos adotam plano árabe para reconstruir Gaza como alternativa à ideia de Trump

A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) aprovou, neste sábado (8), um plano árabe para a reconstrução de Gaza, em resposta ao plano do presidente americano, Donald Trump, de tomar o controle do território palestino e expulsar seus habitantes.

BEIRUTE:

Mais de 300 civis morreram na Síria desde quinta-feira pelas forças de segurança, diz ONG

Mais de 300 civis da minoria alauita foram mortos desde quinta-feira no noroeste da Síria por forças de segurança envolvidas na luta contra elementos leais ao presidente deposto Bashar al-Assad, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) neste sábado (8).

=== SOCIEDADE ===

PARIS:

Corte brutal de ajuda humanitária dos EUA coloca milhões de mulheres e meninas em risco

A interrupção da ajuda humanitária dos Estados Unidos forçou muitas organizações a suspender dezenas de programas de auxílio à mulheres, meninas e minorias em países em crise, colocando em risco a vida de milhares delas e ameaçando seus direitos, alertam ONGs.

=== ESPORTES ===

ABUJA, Nigéria:

Mulheres entram no ringue em torneio de luta livre na África Ocidental

Com as pernas esticadas e as costas curvadas, uma lutadora nigeriana lança lentamente os braços em direção à sua adversária do Benin, tentando derrubar uma à outra no chão, em um estádio em Abuja, capital da Nigéria, onde pela primeira vez as mulheres participam de um torneio de luta livre.

-- FUTEBOL

