Governador russo diz que drones atingiram tanque de refinaria de petróleo no país à noite

O governador da região de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, afirmou hoje que uma refinaria de petróleo no distrito de Kíris, em São Petersburgo, foi atingida por um drone durante a noite, no horário local. Em seu canal no Telegram, Drozdenko declarou que "um drone foi abatido durante a aproximação e outro foi destruído sobre o território da empresa".

De acordo com o governador, os destroços de um dos drones danificaram a estrutura externa de um dos tanques da refinaria de petróleo Kinef, que foi o alvo do ataque. "As consequências estão sendo resolvidas. Não há vítimas", acrescentou.