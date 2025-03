Coreia do Norte tem submarino nuclear em construção que ameaça segurança da Coreia do Sul e EUA

A Coreia do Norte revelou, pela primeira vez, um submarino nuclear em construção, um sistema de armas que pode representar uma grande ameaça à segurança da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. A mídia estatal divulgou neste sábado, 8, fotos do que foi chamado de "submarino estratégico de mísseis guiados movido a energia nuclear", enquanto anunciava as visitas do líder Kim Jong Un aos estaleiros onde os navios de guerra são fabricados.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) não forneceu detalhes sobre o submarino, mas informou que Kim foi atualizado sobre o andamento de sua construção.