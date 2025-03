Catar diz que ataque a instalações nucleares iranianas privaria países do Golfo de água

O primeiro-ministro do Catar, xeique Mohamed Bin Abdelrahmane al Thani, alertou sobre as consequências de um ataque às instalações nucleares iranianas, que, segundo ele, privaria os países do Golfo de água.

Em entrevista ao apresentador americano Tucker Carlson, conhecido por sua proximidade com o presidente Donald Trump, ele indicou que Doha simulou os efeitos de tal cenário.