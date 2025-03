Brasil e EUA iniciam diálogo sobre tarifas a importações

Brasil e Estados Unidos iniciaram diálogos sobre as tarifas às importações anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump, a poucos dias de entrarem em vigor, informou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As relações comerciais entre Brasília e Washington ficaram tensas após o anúncio do republicano de tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio.

Os impostos terão grande impacto sobre o Brasil, o segundo maior fornecedor de aço dos Estados Unidos. Em uma conversa telefônica na sexta-feira (7), o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o novo Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, concordaram em criar um "grupo de trabalho (...) para tratar de temas tarifários", disse o Ministério das Relações Exteriores brasileiro em sua conta no X. O grupo técnico prevê uma possível reunião virtual na próxima semana, acrescentou a chancelaria.

Vieira destacou o superávit comercial favorável aos Estados Unidos e o papel estratégico do Brasil como fornecedor de insumos para a indústria americana. A conversa ocorreu um dia após o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, ter realizado uma videoconferência com Greer e o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Durante a reunião, Alckmin destacou que a balança comercial bilateral é de cerca de US$ 80 bilhões (R$ 461 bilhões), com um superávit de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) a favor dos EUA.

Também ressaltou que oito dos 10 principais produtos que o Brasil importa dos Estados Unidos são isentos de tarifas. Ambos concordaram em realizar novas reuniões bilaterais "nos próximos dias", de acordo com um comunicado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Após o anúncio de Trump, Lula advertiu que responderá com "reciprocidade" se Washington implementar as medidas.