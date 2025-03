Bomba da 2ª Guerra paralisa trens entre Paris e Londres

Descoberta de explosivo de 500 quilos perto dos trilhos durante obra gera caos na maior estação ferroviária da Europa, além de paralisações em cadeia que afetam também os trens intermunicipais.A descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial de 500 quilos não detonada próximo à uma linha férrea paralisou as conexões ferroviárias de alta velocidade entre Paris, Londres e Bruxelas nesta sexta-feira (07/03), gerando uma série de transtornos em pleno início do movimento de fim de semana. A paralisação causou interrupções em cadeia em dezenas de outros trens intermunicipais na estação ferroviária mais movimentada da França, a Gare du Nord, no norte da capital francesa. A empresa de trens de alta velocidade Eurostar, que opera as linhas entre o Reino Unido e o continente europeu, anunciou o cancelamento de todos os trens partindo ou chegando de Londres e Bruxelas através da Gare du Nord, seu centro de operações em Paris. A operadora ferroviária nacional francesa SNCF diz que a estação recebe normalmente 700 mil viajantes por dia, o que a torna o centro ferroviário mais movimentado da França e da Europa. Além de cidades no norte da França e dos subúrbios de Paris, a estação também atende o principal aeroporto da capital e vários destinos internacionais, incluindo Londres, Bruxelas e cidades na Holanda e Alemanha. O ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot, disse que a bomba que causou as interrupções pesava meia tonelada. Trabalhadores a encontraram durante a noite enquanto faziam terraplanagem perto dos trilhos na região de Seine-Saint-Denis, que faz divisa com o norte de Paris. Especialistas em desarmamento de bombas foram chamados até o local, e um amplo perímetro de segurança foi criado em torno da operação, com a retirada de um grande número pessoas. Bombas encontradas com frequência Tabarot disse que os moradores e as pessoas localizadas próximas às estações não devem temer um risco de explosão, exaltando os procedimentos em andamento para desarmar e remover esse tipo de explosivo. Bombas que sobraram da Primeira ou Segunda Guerra Mundial são descobertas com frequência na França, assim como na Alemanha, mas é muito raro encontrá-las em um local tão povoado. Em Londres, na estação de St. Pancras, o centro de operações da Eurostar na capital britânica, os passageiros buscavam alternativas em meio ao intenso movimento de sexta-feira, dia em que milhares de pessoas costumam sair e chegar de viagens, por causa do fim de semana. Os passageiros foram aconselhados a viajarem em trens para Lille, no norte da França, ou buscar voos para Paris. A Eurostar opera os trens de alta velocidade através do túnel do Canal da Mancha, entre o Reino Unido e o continente. rc/md (AP, AFP)