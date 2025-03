Alcaraz tem vitória tranquila na estreia no Masters 1000 de Indian Wells

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, venceu com tranquilidade o francês Quentin Halys (N.59) neste sábado (8), em sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e sete minutos.