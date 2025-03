Ucrânia denuncia bombardeios russos em larga escala contra rede de energia

Um ministro do governo ucraniano afirmou nesta sexta-feira (7) que as infraestruturas de energia e gás do país estavam "sob bombardeios em larga escala com mísseis e drones" da Rússia.

"A infraestrutura de energia e gás em várias regiões da Ucrânia está novamente sob bombardeios em larga escala com mísseis e drones", destacou o ministro de Energia, German Galushchenko, em uma mensagem no Facebook.