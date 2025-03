Trump nega suposto enfrentamento entre Elon Musk e Marco Rubio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta sexta-feira (7) que seu assessor Elon Musk e o chefe da diplomacia Marco Rubio tivessem discutido durante uma reunião na Casa Branca. Segundo o jornal New York Times, Musk discutiu com Rubio e, em separado, com o secretário de Transporte Sean Duffy, durante uma reunião de gabinete presidida por Trump na quinta-feira.

Musk é o rosto visível da comissão de eficiência governamental (DOGE, na sigla em inglês), encarregada de cortar gastos e funcionários, o que parece ter provocado tensões.

Depois da reunião, Trump anunciou que os cortes continuariam, mas com um "bisturi" em vez de um "machado", o que dá a entender que o presidente aproveitou a oportunidade para inibir Musk. Mas, quando os jornalistas perguntaram ao presidente nesta sexta sobre a suposta disputa, ele declarou: "Não houve choque. Eu estava lá." Trump insistiu em que Musk e Rubio "estão fazendo um trabalho fantástico" e "se dão fantasticamente bem".

Segundo o New York Times, Musk criticou os cortes no Departamento de Estado, acusando Rubio de não ter despedido "ninguém" nos primeiros 45 dias de governo. Rubio respondeu que 1.500 funcionários do Departamento de Estado haviam aceitado a aposentadoria antecipada e perguntou, sarcasticamente, se deveria voltar a contratá-los só para demiti-los novamente de maneira mais espetacular. Duffy, por sua vez, acusou o DOGE de ter tentado despedir controladores de tráfego aéreo vitais, justo no momento em que precisa lidar com as consequências de vários acidentes aéreos, o que levou Musk a chamá-lo de mentiroso, segundo a mesma fonte.