Trump diz que é 'mais fácil' lidar com a Rússia do que com a Ucrânia nas negociações de paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (7) que acha "mais fácil" lidar com a Rússia do que com a Ucrânia para acabar com a guerra e que confia em seu contraparte russo, Vladimir Putin.

"Eu acredito nele", disse ele. "Francamente, acho mais difícil lidar com a Ucrânia e eles não têm as cartas na mão", afirmou. "Pode ser mais fácil lidar com a Rússia", acrescentou Trump.