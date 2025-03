Trump diz que considera imposição de sanções e tarifas contra a Rússia, diante de guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está considerando "fortemente" a imposição de "sanções bancárias em larga escala, sanções e tarifas contra a Rússia até que um cessar-fogo e um ACORDO FINAL DE PAZ sejam alcançados".

Em seu perfil na rede Truth Social, o republicano justificou a possível imposição de medidas contra os russos "com base no fato de que a Rússia está absolutamente 'massacrando' a Ucrânia no campo de batalha neste momento".