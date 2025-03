Trump dá 'pequeno respiro' a Canadá e México para 'ajudar' seus vizinhos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com dados do Departamento de Comércio, os EUA exportaram US$ 440 bilhões (R$ 2,7 trilhões na cotação da época) em mercadorias e serviços para o Canadá e US$ 393 bilhões (R$ 2,4 trilhões) para o México em 2024, tornando-os os dois principais destinos dos produtos americanos, com grande parte deste comércio sob o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).