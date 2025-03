Trump anuncia interrupção de todo o financiamento federal dos EUA à África do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a interrupção de todo o financiamento federal dos EUA à África do Sul. Em seu perfil na rede Truth Social, o republicano afirmou que "a África do Sul está sendo terrível, especialmente com os fazendeiros de longa data no país. Estão confiscando suas TERRAS e FAZENDAS, e MUITO PIOR DO QUE ISSO".

Trump também anunciou que "qualquer fazendeiro (com sua família!) da África do Sul que busque fugir do país por razões de segurança será convidado a entrar nos EUA com um caminho rápido para a cidadania. Esse processo começará imediatamente!".