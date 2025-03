Suíça reforça congelamento de bens de Bashar al Assad

A Suíça anunciou nesta sexta-feira (7) que vai endurecer o congelamento de bens do ex-presidente sírio Bashar al Assad, deposto no fim do ano passado, e de seu entorno.

O governo "quer garantir que, independentemente da evolução das sanções, nenhum fundo do antigo governo de Assad possa sair da Suíça", indicou em comunicado.