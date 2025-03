PIB brasileiro cresceu 3,4% em 2024

Em contrapartida, o setor agrícola sofreu uma contração de 3,2%, em um ano marcado por fortes inundações nas regiões agrícolas do sudeste do país, seguidas pela pior seca da história recente do Brasil.

O aumento dos preços castiga a popularidade de Lula, cujo governo foi aprovado por 24% da população em fevereiro, o nível mais baixo em seus três mandatos, de acordo com uma pesquisa do Datafolha.

No último trimestre de 2024, o crescimento estagnou em relação ao trimestre anterior (0,2%) devido a "uma queda no consumo" relacionada à inflação.

O Executivo anunciou na quinta-feira a eliminação das tarifas de importação de produtos básicos, como carne, café, açúcar, milho, entre outros, em um esforço para combater a inflação dos alimentos, que chegou a 7,25% em janeiro em comparação ao mesmo mês de 2024.

Para 2025, o mercado espera um crescimento do PIB de 2,01%, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central do Brasil.

