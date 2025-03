Papa Francisco, hospitalizado há três semanas, teve uma noite 'tranquila'

O pontífice argentino de 88 anos está em condição "estável", segundo o boletim médico mais recente. Na quinta-feira à noite, pela primeira vez, o Vaticano divulgou uma mensagem de áudio na qual o papa agradece, em espanhol e com voz cansada, as orações por sua saúde.

A mensagem, de 27 segundos, foi divulgada no início da oração do Rosário pela saúde do papa e foi recebida com aplausos de centenas de fiéis reunidos na praça de São Pedro.

"Fiquei impactada ao ouvi-lo tão cansado", declarou na quinta-feira à AFP Claudia Bianchi, uma fiel italiana de 50 anos. "Mas foi um sinal positivo. Dá esperança saber que ele ainda tem forças para falar e parece que sempre quer estar conosco", disse Alessandra Dalboni, de 53 anos.

John Maloney, um inglês de 76 anos, não esperava "ouvi-lo tão rapidamente", considerando as notícias sobre sua saúde. "É um bom sinal que ele realmente seja capaz de falar", acrescentou o homem, que está em Roma em peregrinação pelo Jubileu.